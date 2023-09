Ximena Capristo contó qué le pidió Silvina Luna antes de su muerte

Ximena Capristo fue una de las personas que acompañó a Silvina Luna , no sólo durante su vida, sino que también en los difíciles días en los que permaneció internada. Luego de la triste noticia por su fallecimiento, "la Negra" salió a hablar y se animó a contar qué fue lo que le pidió antes de morir.

Es por eso que tanto Ximena Capristo como Gustavo Conti, su pareja, no estuvieron ajenos al pedido de la modelo. Se debe a que la pareja acompañó siempre a la modelo en los días más difíciles, por lo que ella se encargó de valorarlo antes de partir.

Ximena-Capristo-Silvina-Luna.mp4

En medio de la tristeza por la situación, la Negra eligió salir a hablar y comentar un poco cómo fueron los últimos días de Silvina Luna y cómo era el contacto que solía tener con ella: “La última vez la vi internada en el hospital”.

Además, mencionó que tuvieron un último encuentro con ella en el cual pudieron despedirse y expresarse el cariño que se tenían mutuamente: “Estuvimos abrazados mucho, la besamos, le dijimos que la amábamos y... no lo puedo creer”.

“Nos llamó, porque en ese momento ella había estado intubada y ya la habíamos llorado porque pensábamos que no iba a salir adelante, entonces la fuimos a ver al hospital, y esa fue la última vez que la vimos”, contó sobre el último encuentro que tuvieron.

Ximena-Capristo-Silvina-Luna.jpg

Fue en aquel momento en el cual Silvina Luna le hizo una petición, no sólo a la Negra Capristo, sino que también a Gustavo Conti, quien es su pareja y mejor amigo de la modelo. “Nos pedía que no nos peleáramos, que siguiéramos juntos”, reveló Ximena sobre el profundo deseo que tenía.

Notablemente conmovida, la ex Gran Hermano expresó: “La verdad es que me cuesta un montón hablar de esto. Es algo que no lo puedo creer”.