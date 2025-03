Yanina Latorre anticipó cómo será el futuro de Marley en Telefe por las denuncias que recibió

Yanina 1.jpg Marley

El incierto futuro de Marley en la TV

"Con todo el escándalo con L-Gante y todo lo que está pasando a Wanda, decidieron este año dejarla descansar como conductora. Si bien MasterChef Famosos es un programa importante para el canal, dicen que no tiene la imagen del canal de la familia y que no cayó bien que haya aparecido en lo de Mirtha sin avisar", explicó la panelista. Esto significa que, en caso de que La Voz Argentina no rinda en rating como se espera, Telefe baraja la posibilidad de volver a MasterChef o Bake Off, aunque en ninguna de las opciones figura Wanda.