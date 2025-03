El video con el que Marley celebró los dos meses de su hija Milenka

“Mi bebita hermosa cumple hoy 2 meses y lo festejo sonriendo de felicidad ", escribió el conductor, junto a su pqueña en brazos mientras crean el video. Y lo cierto es que sus seguidores notaron un detalle que no se puede pasar por alto: la pequeña es realmente muy parecida físicamente a Mirko, que ya tiene 7 años.

marley.mp4 El video que compartió Marley en sus redes sociales junto a su hija, Milenka.

Marley mostró como es un día de su vida con Mirko y Milenka

Días atrás, en una entrevista con el programa de radio "Agarrate Catalina", conducido por Catalina Dugli para Radio Ciudad (AM 1110), Marley contó cómo fue la llegada de su hija Milenka, además, abrió su corazón y detalló cómo hace para que su hijo, Mirko, no se ponga celoso. También comentó sobre paternidades a futuro y cómo su familia lo acompaña, tanto a él como a sus hijos, en esta nueva etapa.

Marley contó como es su nueva rutina junto a Mirko y Milenka

Principalmente, el conductor de TV contó como es el nuevo ritmo de vida que lleva junto a Mirko y Milenka, al tratar de que ninguno de los dos sienta falta de atención o detalles que pudieran influir en su ánimo del día a día, “cambió que tengo que estar prestando mucha atención también a Mirko. Ahora, él es hermano mayor y le presto mucha atención a su hermana, pero tengo que ir repartiendo la atención para un lado y para el otro", explicó Marley.

Además, detalló como actúa para que Mirko, su hijo mayor, sienta su compañía constantemente, “ ahora estoy justo con muchos familiares en Pinamar, entonces vamos pasándonos a la bebé para estar también con él, para que no piense que ahora la atención es toda para ella y no para él. Estoy midiendo bastante eso", se sinceró.

Marley explicó quienes son las donantes de sus hijos

Mirko y Milenka no tuvieron la misma donante, Marley explicó detalladamente el porqué de la decisión, "no fue la misma donante porque la donante de Mirko fue un caso muy especial. Ella se llama Yulia, era rusa y ella había quedado embarazada en Florida con el novio y decidieron abortar. Después, se arrepintió de haber abortado y entonces decidió devolverle al universo un hijo a alguien que no pudiera tenerlo. Y ella eligió mi historia y ahí nos conocimos, hablamos, pero hubo un sólo embrión, que fue Mirko", recordó el comediante.

Además, comentó que su deseo era volver a reencontrarse con ella para la llegada de Milenka, " cuando ahora decidí tener una hermana, nos contactamos con ella, pero ella ya tenía un hijo ahora con una pareja nueva y ya estaba embarazada de vuelta. Entonces, no iba a ser. Pero, la de Milenka es otra chica muy parecida. Betlana se llama, pero también es parecida a esa rusa. Y salió muy parecida a Mirko, así que son parecidos a mi papá", reflexionó Marley. Además, agregó sensibilizado el conductor: “ mi papá tiene la misma nariz que tienen Mirko y Milenka, así que hay un parecido ahí también por ese lado".