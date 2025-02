Marley mostró como es un día de su vida con Mirko y Milenka

En una entrevista con el programa de radio "Agarrate Catalina", conducido por Catalina Dugli para Radio Ciudad (AM 1110), Marley contó cómo fue la llegada de su hija Milenka , además, abrió su corazón y detalló cómo hace para que su hijo, Mirko , no se ponga celoso. También comentó sobre paternidades a futuro y cómo su familia lo acompaña, tanto a él como a sus hijos, en esta nueva etapa.

Además, detalló como actúa para que Mirko, su hijo mayor, sienta su compañía constantemente, “ ahora estoy justo con muchos familiares en Pinamar, entonces vamos pasándonos a la bebé para estar también con él, para que no piense que ahora la atención es toda para ella y no para él. Estoy midiendo bastante eso ", se sinceró.

Marley-Milenka-home-.jpg

Marley explicó quienes son las donantes de sus hijos

Mirko y Milenka no tuvieron la misma donante, Marley explicó detalladamente el porqué de la decisión, "no fue la misma donante porque la donante de Mirko fue un caso muy especial. Ella se llama Yulia, era rusa y ella había quedado embarazada en Florida con el novio y decidieron abortar. Después, se arrepintió de haber abortado y entonces decidió devolverle al universo un hijo a alguien que no pudiera tenerlo. Y ella eligió mi historia y ahí nos conocimos, hablamos, pero hubo un sólo embrión, que fue Mirko", recordó el comediante.

Además, comentó que su deseo era volver a reencontrarse con ella para la llegada de Milenka, " cuando ahora decidí tener una hermana, nos contactamos con ella, pero ella ya tenía un hijo ahora con una pareja nueva y ya estaba embarazada de vuelta. Entonces, no iba a ser. Pero, la de Milenka es otra chica muy parecida. Betlana se llama, pero también es parecida a esa rusa. Y salió muy parecida a Mirko, así que son parecidos a mi papá", reflexionó Marley. Además, agregó sensibilizado el conductor: “ mi papá tiene la misma nariz que tienen Mirko y Milenka, así que hay un parecido ahí también por ese lado".

Marley-Mirko-Milenka-.jpg

Marley se sinceró y expresó su emoción por cumplir el propio deseo de ser padre

Durante la extensa entrevista, el conductor de TV aseguró que nunca se imaginó estar donde está actualmente y con las experiencias que está atravesando. "Siempre decía de ser papá y quería tener por lo menos dos hijos. Cuando le dije a mi mamá que iba a ser abuela, estaba enferma, tenía una enfermedad bastante rara, pero que tuvo que hacer un poco de quimioterapia y la tuvimos que llevar al hospital porque estaba muy débil. En el momento que le digo que iba a ser abuela, se curó", enfatizó Alejandro.

Además, concluyó su relato contando como observa a su mamá con sus hijos, como el amor de abuela y nietos le permite sentirse vital y activa para acompañar en cada paso a la familia que él está formando con sus pequeños, " últimamente, mi mamá, ya con 85 años, está un poco más cansada, obviamente con la edad y demás y yo creo que ahora la nieta, que la tiene a upa, le da la mamadera, le hablaba, la rejuvenece un poco", concluyó Marley la entrevista con Catalina Dugli.