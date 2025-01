Marley reveló los problemas de salud que tiene su hija Milenka

Marley está viviendo una etapa muy especial en Estados Unidos desde que, a finales del año pasado, recibió a su hija Milenka, quien nació el 28 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo. Sin embargo, su estadía en suelo norteamericano ha estado marcada por una combinación de momentos emotivos y situaciones peculiares que no pasaron desapercibidas.

El conductor recordó que ya había vivido una situación similar con su hijo mayor, Mirko, y compartió el método que en ese entonces resultó efectivo: “Con Mirko me había pasado, le dimos jugo de ciruela y se pasó todo”. Por suerte, en esta ocasión no fue necesario recurrir a esa solución. “Prueba superada porque cambiamos los pañales y ya está. Zafamos del jugo de ciruela”, relató con alivio, añadiendo que de todos modos consultaría al pediatra.

Más allá de los desafíos propios de la paternidad, Marley también vivió una experiencia insólita mientras paseaba por las calles del estado de Oklahoma, donde se encuentra instalado. En otro video compartido en sus redes, el conductor relató un inquietante encuentro con un hombre que deambulaba por la vía pública con una indumentaria militar y un arma en la mano. “Amo este país, me encanta estar en Estados Unidos, pero tienen una cosa con las armas medio particular. Hay un señor que siempre pasa por la casa sin remera y con un arma. No sabemos si es de juguete o de verdad, pero te da miedo”, detalló Marley, visiblemente sorprendido por la escena.

Marley 2.jpg Milenka

Marley contó cómo es su vida en Estados Unidos

Este episodio generó preocupación en sus seguidores, quienes le dejaron comentarios con opiniones y consejos sobre cómo actuar en estas situaciones. “¿Ustedes qué hubieran hecho?”, preguntó el conductor, abriendo el debate entre sus fans. Aunque aseguró que no pasó a mayores, confesó que el momento lo hizo sentirse incómodo, destacando las diferencias culturales respecto al uso de armas en Estados Unidos.

Además de estos acontecimientos, Marley explicó que aún se encuentra gestionando la documentación necesaria para regularizar la ciudadanía de Milenka, lo cual ha retrasado su regreso a la Argentina. El trámite incluye la emisión del certificado de nacimiento en Tulsa y un viaje a Dallas para la obtención del pasaporte, entre otros procedimientos.