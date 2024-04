Yanina Latorre contó cuáles son todos los juicios que tiene

Embed

Esto llevó a Mirta Legrand a preguntarle a la Angelita por qué tanto famosos le iniciar acciones legales, algo que la blonda no dudó en responder. "Porque cuando la gente te cree, el famoso que se ve involucrado con algo que no le gusta te mete juicio para callarte y para mí es peor. Yo lo sigo diciendo porque no te pueden enjuiciar por opinar", explicó Latorre en relación con las demandas que enfrenta debido a sus comentarios en televisión.

Fue entonces que aprovechó para volver arremeter contra su ex amiga, Ana Rosenfeld: “Dejamos de ser amigas de verdad y pienso muy mal de ella. No me gusta la verdad. Pienso mal de ella como persona y estoy dando una opinión. No puedo no ser honesta, cuando alguien me gusta, me gusta, y cuando alguien no me gusta, no me gusta. Y lo digo porque no miento. Sino sería hipócrita. No me gusta chupar media”.

La fuerte acusación de Estefi Berardi contra Yanina Latorre

La lista de personas que han denunciado a Latorre continúa creciendo, con nombres como Luciana Salazar sumándose a los juicios futuros. Berardi, en su momento, había expuesto la situación judicial de Latorre, detallando cada uno de los famosos que han iniciado acciones legales en su contra.

“Tiene 10 juicios futuros. Uno perdido ante Beto Casella. La última que tengo la data que le va a iniciar acciones es Luciana Salazar y se suma a la lista”, aseguró Estefi Berardi hace unos meses. Lejos de escandalizarse, Yanina parece estar orgullosa de cada juicio que recibe en su contra.