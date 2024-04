Yanina Latorre contó por qué decidió seguir viviendo con Diego, su marido, cuando le fue infiel

A pesar de que ya pasaron varios años de ese episodio, la panelista no olvida la infidelidad de Diego con Natacha, que afectó su relación de pareja y a su familia. La angelita confesó por qué no echó al exfutbolista de la casa y habló de un pedido que le hicieron sus hijos en ese momento tan difícil para ella.

Qué dijo Yanina Latorre sobre la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt

“Cuando me pasaron cosas, no le hablé mal de Diego a mis hijos, me falló a mí como pareja, no a sus hijos como padre. Si hubiese querido le podría haber influenciado. No me metí, lo defendí al padre”, expuso Yanina Latorre, planteando sus diferencias con el caso de Nicole Neumann y Fabián Cubero.

Yanina Latorre.mp4

“Lo primero que pasó cuando saltó todo fue que mis dos hijos me pidieron que no lo eche de la casa. Y por respeto a ellos no lo eché, porque me lo pidieron mis hijos”, reconoció la panelista sobre la decisión que ella tomó en ese momento. "¿Cómo yo les voy a llenar la cabeza en contra del padre?”, se preguntó.

“Para mí lo primero son los hijos. No me arrepiento de nada, no ventilé nada públicamente, no critiqué a Diego nunca, ni a Natacha. Me mantuve con una inteligencia emocional buena, no fue fácil, tenía un proceso interno. Todo lo hice por mis hijos”, expuso Yanina, muy movilizada con el caso de la modelo y el exfutbolista.