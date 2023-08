Yanina Latorre contó el peor chisme de Claudio Caniggia: "A mi marido lo quiso..."

Si alguien sabe navegar sin problemas entre los escándalos del mundo del espectáculo argentino es Yanina Latorre , quien no suele amedrentar ante las acusaciones que recibe habitualmente y con su lengua picante ataca a todos sin miedo. Sin embargo, muchas veces esta actitud le trae problemas a su entorno, en especial a su esposo, Diego Latorre.

La panelista compartió un acontecimiento que tuvo lugar durante esa época: “Un día lo llamé a Caniggia y le dije: ‘Si querés cagar a trompadas a alguien, cagame a mí. Diego no tiene la culpa de las boludeces que digo en la tele sobre tu mujer y tus hijos que están expuestos”.

Luego de eso Yanina también reflexionó sobre la situación de las esposas de los futbolistas en la industria del fútbol, señalando que el ambiente tiende a ser machista y que a menudo se espera que las mujeres se mantengan en un segundo plano.

Yanina Latorre Caniggia 2.jpg

La historia de Diego Latorre y Caniggia tiene un contexto adicional: ambos fueron compañeros de equipo en Boca Juniors durante las temporadas 97/98 y 98/99.

En relación con la evolución de la actitud de Diego Latorre hacia su trabajo, Yanina reveló: “El ambiente del fútbol es muy machista. La mujer generalmente no habla, no aparece, llama la atención. Ahora le encanta lo que hago, me cuida mucho".