El tremendo error que cometió Yanina Latorre cuando desmentía una infidelidad de su marido

“Se me cayó la bombacha, le tuve terror. Estuve 10 días poniendo Intrusos a ver si él decía algo. Se lo dije a Diego Latorre (su marido) desde el primer momento. No me comí a nadie. Tenía miedo porque yo recién empezaba, fue hace diez años”, rememoró. Por último, se refirió al ensañamiento de Rial cuando salió a la luz que su pareja la había engañado con Natacha Jaitt. “Durante seis meses reventaste a mi familia, mis hijos no podían prender la tele. La gente se burlaba de ellos”, cerró.

Por otro lado, ya de regreso de sus vacaciones por Europa, la panelista retomó la conducción de su programa radial en El Observador (FM 107.9) y explicó por qué decidió usar el apellido de su marido, Diego Latorre. “Yo me llamo Yanina Latorre con todo el orgullo del mundo porque me encanta. Y aparte es más fácil públicamente mi apellido Latorre porque mi apellido de soltera es Arruza, y suena Yanina Arruza, y hay gente que dice ‘ruso’ y es un quilombo explicar”, indicó.

Molesta, añadió: “Me gustaba más como quedaba Yanina Latorre. Como Mirtha Legrand que se cambió el nombre, o Cristina Kirchner que era Fernández, ¿Ok? Cada uno se llama como se le canta el or...”.