Yanina Latorre contó lo peor de la historia de su papá y su amante: "Nunca se lo pudo perdonar"

Sin lugar a dudas uno de los escándalos más mediáticos que tuvo a Yanina Latorre como protagonista fue cuando su esposo, Diego, la engañó. Sin embargo, ese no fue el único caso que la mediática sufrió una infidelidad, ya que al parecer, su madre pasó lo mismo que ella con su papá.

La mediática narró cómo su enemistad con la amante de su padre, a quien identificó como "María Inés", generó un resentimiento profundo en ella. María Inés, quien ocupaba el cargo de secretaria de su progenitor, se enredó en los asuntos familiares, agravando aún más la situación.

Yanina Latorre 2.jpg

"María Inés, como se enamoró de mi papá, que le diría ‘no me puedo separar’, no vio mejor cosa que empezar a llamar a mi mamá y a contar todo lo que hacía con mi papá. No sabía cumplir el rol de amante y quería destruir a la familia. Y eso hizo que yo la odiara con toda mi alma", relató Yanina.

A pesar de los años transcurridos y que incluso trató muchos años de terapia para poder superar la situación, Yanina confesó que el sentimiento de odio hacia María Inés no ha disminuido con el tiempo. "Mi psicólogo no lo logró, y la sigo odiando. Papá murió, ella está viva y yo le deseo todo tipo de males. Si la veo en la calle, la piso con el auto", concluyó la panelista con firmeza.