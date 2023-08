Yanina Latorre lanzó su duro comentario sobre el futuro de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Es que la Angelita estuvo de invitada en el Diario de Mariana, y por supuesto no podía evitar tocar el tema del momento. Yanina Latorre, quien se autoproclamó “ Tinista de la primera hora”, es muy cercana a la familia Stoessel, por lo que sus palabras sobre el tema no deben ser tomadas a la ligera.

Es que para la Angelita el problema no fue la falta de amor, sino tal vez que la lejanía y los compromisos laborales de la ex Violetta habrían sido algo que el campeón del mundo no habría aceptado.

"Creo que se quieren, pero, a veces, no alcanza solo con el amor", opinó antes de aclarar: "Él es un jugador de fútbol. A lo mejor, necesita una mujer que esté en la casa con él, que lo acompañe".

No es la primera vez que Yanina Latorre habla en ese sentido de los futbolistas. Estando casada con Diego Latorre desde su época de oro, la propia panelista vivió en carne propia lo que es ser pareja de un jugador de fútbol, inclusive hace una semana estuvo involucrada en una polémica al hablar del tema y referirse a Antonela Roccuzzo sobre ese tema.

Al parecer, la situación de Tini Stoessel habría sido muy diferente al de otras botineras por su carrera en el mundo de la música, y Yanina cree que eso fue lo que terminó separando la pareja. Sin embargo, la angelita tuvo tiempo para pronosticar una reconciliación: "Para mí van a volver", decretó. "Para mí también", concedió Mariana Fabbiani.