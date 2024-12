Yanina Latorre contó la verdad del matrimonio de Florencia Peña: "Le meten los cuernos"

“Yo soy la primera en hablar de mí y en asumir todo. No niego nada. No soy Florencia Peña que le meten los cuernos y dice ‘tenemos pareja abierta’ porque le da vergüenza. Yo banco”, pregunten si realmente era verdad que abrieron la pareja. Ante esto, Latorre fue incisiva: “Qué va a ser verdad. Es su ego que no puede soportar que le digan ‘cornuda’ y lo entiendo, pero para mí es mejor asumirse”, dijo sin ningún tipo de freno.

Luego de escuchar los dichos de la panelista, Peña le salió al cruce con un enojo evidente en un móvil de LAM: “ ¿Qué le importa a ella? ¿Qué sabe ella? No voy a hablar de eso, boludo. Estoy en el ACE. ¿Qué me importa?”, dijo y minimizó: “No me importa. A veces hay gente que cree que es el centro del universo . Los programas que se dedican a hablar de los demás, se dedican a hablar de los demás. Como siempre digo, yo me dedico a hacer”.

Flor Peña-Salta-home.jpg

“Acá estoy, ganándome premios en el ACE y yendo por más. Tengo una carrera muy extensa para ocuparme en lo que piensan de mí. Han dicho tantas cosas de mí”, esbozó y cerró sobre su relación con Yanina: “Nunca pasó nada, al contrario. Cuestiones de ella”.

Yanina escuchó al instante las declaraciones de Florencia y retrucó para ponerle más leña al fuego: “Se enoja y si no le importaría no reaccionaria así. Igual banco que no le guste lo que yo pienso”, dijo y agregó: "Ella hizo un montón de programas, habla de la gente y hace humor”. Ángel de Brito, conductor de LAM, coincidió con la panelista, la defendió en vivo y cargó contra Peña: “Me parece que nos subestima un poco parte de Flor. Me extraña”.

“Le voy a decir lo mismo que le dije la última vez. Vos haces un trabajo artístico y yo hago un trabajo periodístico, Florencia. No subestimes al que no se sube a un escenario. Tengo los huevos al plato de los actores que se creen seres de luz porque ‘el que no es actor, no hace’. El médico, hace; el periodista, hace; y el actor, hace. Los boludos deshacen. Los artistas creen que el que no lo es no sirve para nada", arremetió Latorre.