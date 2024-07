Yanina Latorre contó qué hará tras perder un juicio con Ana Rosenfeld

“Ella me demandó a mí por lo que yo conté y todas las opiniones que vertí de los juicios que tiene con cinco de sus clientas con las que tuve contacto y me contaron. Ella me demanda por eso y me condenan a 20 mil pesos y a que se haga pública la condena. El tema es que no es sentencia firme, podemos apelar”, explicó Latorre sobre el siguiente paso a seguir.