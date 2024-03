Yanina Latorre contó por qué tiene mala relación con Maite Peñoñori

La permanencia de Maite en LAM fue efímera, ya que sorprendió al anunciar que dejará el programa debido a un cambio radical en su vida: "me voy del país". La periodista reveló que, aunque aún no tiene trabajo asegurado en su nuevo destino, no quiere esperar para probar suerte en el extranjero. Además, hizo hincapié en que obtuvo una visa para trabajar en el exterior, solicitando a algunos famosos de los medios argentinos cartas de recomendación que respalden su imagen.

La pelea de Yanina Latorre con Maite Peñoñori

El drama televisivo no tardó en intensificarse, ya que Yanina Latorre, esposa de Diego, arremetió contra Maite en el programa de Ángel de Brito. Latorre reveló un episodio pasado cuando Peñoñori regresó a LAM, señalando: "Pidió la silla de Marcela y me parece que cuando alguien viene a un grupo ya formado no tiene que pedir nada. Me inmolé por vos Feudale y hablé muy bien. Yo no pedí ninguna silla, a mi Ángel me puso acá".