Yanina Latorre denunció que le robaron en América TV: qué pasó

Yanina Latorre, la panelista de LAM (América TV), desató su furia en redes sociales al descubrir que alguien había robado maquillaje de su camarín en América TV. A través de sus historias de Instagram, Latorre denunció el robo y apuntó directamente a “compañeras de canal”, dejando en claro su malestar con la situación: "Me afanaron maquillajes de mi camarín. Muy de tilinga", expresó indignada.

La situación comenzó cuando Yanina notó la desaparición de varios productos de su neceser y comentó que, a pesar de tener una cajonera con llave, esta había dejado de funcionar hace un tiempo. “Pedí cambio de llave y me dijeron que no. Entonces dejo todo ahí, y hay cosas que llevo y traigo, y otras que no”, explicó. Lo curioso es que el ladrón parecía tener un conocimiento detallado de las marcas y productos, ya que, según Latorre, “abrieron neceser por neceser y se llevaron las cosas más caras, me dejaron las cajas vacías”.