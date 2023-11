Yanina Latorre destrozó a Beto Casella y lo comparó con Jorge Rial por un particular motivo

En una discusión candente, Yanina Latorre aseveró: "Roccasalvo tiene un pelo antiguo, un maquillaje antiguo, un look antiguo, medias que ya no se usan, y la mini muy corta y la ropa es antigua". Luego agregó: "Que algo no te quede mal no quiere decir que estés bien vestido".

Qué dijo Yanina Latorre sobre Beto Casella y Jorge Rial

“Igual que no te quede mal ya es un montón”, reconoció Ángel de Brito entonces siguiendo con la discusión, Matilda Blanco intentó calmar las aguas, argumentando que Roccasalvo se cuidaba mucho y que no siempre acertaba con sus elecciones. Sin embargo, Ángel de Brito añadió leña al fuego mostrando un tweet de Jorge Rial en el que se burlaba del look informal de Luis Ventura.

Yanina, fiel a su estilo franco, no dudó en expresar su opinión: "¿Ven? Jorge Rial se viste bien y no es mi mejor amigo. Me encanta cómo se viste". Ante la insistencia de De Brito sobre si le gustaba el estilo de Rial, Yanina respondió con firmeza: "Con los años mejoró un montón. Beto Casella, pobre, no".