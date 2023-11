Yanina Latorre reveló cuál fue la famosa con la que la engañó su ex novio

Durante una transmisión de este viernes del programa LAM, donde Latorre tuvo que cumplir el rol de conductora por la ausencia de Ángel de Brito , Yanina contó una situación particular tras un engaño que sufrió de su expareja. “Pero yo tuve un exnovio que sí, le tiré todo el líquido de freno en el auto para arruinarle el capot” , comenzó contando, despertando la risa y el asombro de los restantes panelistas.

Y profundizó, sobre otros métodos de tomarse revancha por las traiciones sufridas: “Caca en la manija del auto. Tenía 20 años y mi novio me cagó”, dijo, y agregó: “Me cagó con Beatriz Salomón, pero yo era cero tonta. Yanina Arruza (su apellido de soltera), flaquita, chiquitita, contadora pública, que trabajaba en una empresa pública. Yo contenta iba a trabajar todos los días con este novio... Igual lo quiero, por si está mirando él o la mamá no voy a decir nada malo, aparte me lo sigo cruzando. Es un tipo grande, ya está”.