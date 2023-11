Las 10 peleas mediáticas de Yanina Latorre, la panelista más picante de la televisión argentina

Tras haber concluido la escuela secundaria, Yanina Arruza Aramburu estudió ciencias económicas en la Universidad de Belgrano y se graduó de contadora pública nacional y licenciada en administración de empresas. Fue durante la carrera que conoció a quien se convertiría en el amor de su vida: el ex futbolista y actual comentarista de TV Diego Latorre (54).

Lola, Yanina, Diego padre e hijo la familia Latorre completa 1200 x 678.png Lola, Yanina, Diego padre e hijo: la familia Latorre completa. Instagram @yanilatorre

Muy enamorados, Yanina y Diego se casaron de manera informal en Santa Cruz de Tenerife (islas Canarias) y, de regreso en Buenos Aires, contrajeron matrimonio en 1994. Fruto de esa unión, el 6 de enero de 2001 nació su hija Lola Latorre y en 2003, Diego (h).

La carrera de Yanina Latorre en radio, teatro y televisión

Hacia el año 2012, Yanina Latorre participó en el programa que Cristina Pérez conducía en el aire de Radio Del Plata: Cristina en el país de las maravillas. Allí hacía distintas participaciones humorísticas, en tono de comedia. Ese mismo año hizo su primera participación en televisión en el programa Antes que sea tarde (América TV), conducido por Guillermo “el Pelado” López.

En enero de 2013, Yanina Latorre intervino en un show de stand up en el Paseo de la Plaza junto a Carolina Leone, llamado Insanas. Para el año siguiente participó del programa conducido por Susana Giménez por la pantalla de Telefe. En dicho ocasión participó en el segmento “Mi hombre puede”, junto a su esposo exfutbolista.

Embed

Para 2015, Yanina Latorre fue invitada al programa La Noche de Mirtha (eltrece). Y en esa ocasión, frente a los ojos de la propia Mirtha Legrand, la mediática protagonizó una fuerte discusión con el periodista y conductor de TV Beto Casella. La mujer terminó llorando en el medio de la cena. Y la guerra sigue muy fuerte.

Ese mismo año, Marcelo Tinelli la convocó para participar del programa Bailando por un sueño, donde fue la cuarta eliminada del certamen. Meses más tarde, Yanina Latorre fue panelista del debate de Gran Hermano. A partir de 2016, Yanina Latorre ya tenía un nombre propio en los medios. En ese año comenzó a formar parte del panel de Los ángeles de la mañana (LAM), el programa que encabeza Ángel de Brito. En radio, la madre de Lola y Diego (h) participó del programa Lanata Sin Filtro (Radio Mitre), conducido por Jorge Lanata.

Yanina Latorre.jpg Yanina Latorre, espléndida en un viaje de vacaciones que hizo meses atrás con su marido.

En 2017, volvió a participar de Bailando por un sueño (eltrece). En esa ocasión quedó eliminada en la décima ante Micaela Viciconte. La ex Combate dejó afuera a la panelista por más de 80 por ciento de los votos, una de las diferencias más altos en la historia de ShowMatch.

Desde que comenzó su carrera, Yanina Latorre fue nominada en dos oportunidades al Martín Fierro. En ambos fue en la terna como mejor panelista de espectáculos por su labor en LAM. Perdió tanto en 2021 como en 2022.

Las grandes peleas de Yanina Latorre

A comienzos de octubre de 2021, Yanina Latorre fue invitada al programa Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece). La conductora Juana Viale le propuso un juego: enumerar sólo “cosas positivas” de distintas personalidades del mundo del espectáculo con quiénes la mediático tuvo cruces.

Una a una, la esposa de “Gambetita” Latorre fue respondiendo al ping-pong propuesto por Viale. Y, mientras algunos coprotagonistas de renombrados escándalos se salvaron, sus respuestas dejaron a todos con la boca abierta.

Maru Botana.jpg Maru Botana, la mayor enemiga de Yanina Latorre. Foto: Instagram @marubotanaok.

El primer nombre que Viale y comenzó por Maru Botana, quien fue su compañera de facultad. “Me parece que debe ser una muy buena madre”, sostuvo sobre la reconocida pastelera. Luego fue el turno de Beto Casella y Latorre apeló a toda su sinceridad: “Es un tipo muy exitoso en lo que hace, creo que es muy buen compañero y la gente lo quiere mucho, aunque yo no”.

A continuación, la nieta de Mirtha Legrand le mencionó a Jimena Barón, con quien Latorre se enemistó a partir de la relación de ésta con el influencer Lizardo Ponce. “La amo. Ella está enojada conmigo, me parece. Pero yo la amo. Me encanta Jimena”, aseguró la panelista de LAM.

El día que Yanina Latorre dijo "cosas positivas" de las distintas figuras de la farándula con las que se peleó El día que Yanina Latorre dijo "cosas positivas" de las distintas figuras de la farándula con las que se peleó YouTube eltrece

Cuando la pandemia de coronavirus azotaba a la Argentina y el mundo, Lola Latorre participaba del Cantando 2020. En aquel entonces la productora La Flia sancionó a la hija de Yanina Latorre por una supuesta en una fiesta clandestina cuando las normas de confinamiento lo prohibían.

En ese contexto, la jurado Nacha Guevara cuestionó la actitud de la joven y Graciela Alfano respaldó a la actriz. Por eso, cuando Viale le sugirió el nombre de la ex vedette, Yanina recurrió a la ironía. y no dejó bien en claro su postura. “Uh, esa es difícil. Pero si no te digo nada… tiene la mejor cara y el mejor pelo de las mujeres de Argentina. Amor…”, lanzó.

Luciana Salazar.jpg Luciana Salazar, otra de las apuntadas por Yanina Latorre.

La conductora de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) le preguntó qué opinión le merecía Luciana Salazar y, sin pruritos, Latorre disparó: “Es una mina que si se mostrara públicamente como es en privado es muy copada. He salido a comer con ella y la conocí y es mucho más lindo su ser que esa cosa que muestra en la tele, de ser la que está con todos los hombres. Porque es divina, un amor”, opinó. En la última semana, ese clima de armonía no reinó entre ellas: un nuevo fuerte cruce, de hecho, podría terminar en la Justicia.

Sobre el final del programa, Viale le preguntó por Mariana Nannis, quien para aquel entonces estaba lidiando con el proceso de separación del ex campeón del mundo Claudio Paul Caniggia. “Es difícil Mariana, pero en este momento me solidarizo con ella con todo lo que le está pasando con el ex (por Caniggia) y la guita”, concluyó.

Otras peleas escabrosas de Yanina Latorre

Con Estefi Berardi, Yanina Latorre llegó incluso a la instancia judicial por la querella que le inició su ex compañera en LAM., Fue después de que la mujer de Gambetita filtrara una serie de chats como prueba de que Berardi habría generado la separación de Federico Bal y Sofía Aldrey.

Por coletazos del mismo caso, Yanina Latorre provocó el llanto en cámara de Carmen Barbieri, la madre de Federico Bal, porque la panelista hizo un duro descargo al aire. “Siempre me tiran con el cuerno que me comí. Yo nunca hablé de tus cuernos, ni que Santiago Bal te dejó con una deuda con el fisco que tuviste que pagar y laburar años, que le limpiabas el cu... mientras tenía una enfermedad y el tipo te engañaba”, aseveró Latorre, lo que hizo llorar desconsoladamente a la capocómica.

Embed

Otro episodio escabroso en la vida de Yanina Latorre fue el escándalo que se generó por el caso de infidelidad de su esposo que fue ventilado por Natacha Jaitt. Al dolor que le generó la explosión del caso, la panelista dijo haberse ganado otra enemiga en aquel caso y no fue la mediática que murió en 2019, sino que le despertó más indignación, según admitió, la forma en que el tema fue ventilado por la periodista Débora D'Amato.