Yanina Latorre reveló la cifra en dólares que Zaira Nara dejará de cobrar tras su renuncia al Bailando

Es que el conflicto se originó a raíz de un comentario de Coty Romero dirigido a Charlotte Caniggia, que causó el enojo de Zaira y Wanda Nara. Ante esto, ZairaNara publicó un comunicado en sus redes sociales en el que expresó su malestar: "Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional”.