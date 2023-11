Yanina Latorre reveló que una ex Angelita le manda mensajes hot a su esposo Diego

Yanina Latorre, enérgica, respondió: "Yo no. Cuando estoy enojada digo barbaridades porque quiero decirlas. No las digo en el Bailando". Nazarena, provocadora, le lanzó: "¡Qué te hacés la Virgen! Si te enterás que Marixa lo está tiroteando a Diego, ¿no lo vas a decir?".

La fuerte revelación de Yanina Latorre sobre una ex angelita

En un giro inesperado, Yanina confesó: "Jamás la nombré a Natacha en su momento, es mi familia, no me conocés. Yo puedo hablar de los otros, pero no mediatizo eso". Luego, reveló un secreto hasta ahora guardado con recelo: "Juro por mis hijos que no lo haría. No saben la cantidad de cosas que nunca conté. Nunca dije nada".

Yanina Latorre y Diego 2.jpg Diego y Yanina Latorre

Más aún, la panelista detalló que una ex angelita le enviaba mensajes provocativos a su esposo: "Diego me ha dicho ‘mirá esta lo que me escribió’. Han sido ‘angelitas’ y ni Ángel sabe, ni se la imaginan", concluyó Yanina, generando conmoción en el set y dejando a la audiencia en vilo sobre la identidad de la misteriosa excompañera de trabajo.