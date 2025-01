Yuyito González y Fátima Florez en guerra: de roba maridos a 0 puntos de rating

Pero la acusación no quedó ahí. La humorista fue más allá y deslizó que Yuyito González habría intentado seducir a Javier Milei mientras aún mantenía una relación con él. "¿Sabés por qué me quieren tanto las mujeres? Porque no me ven como una roba maridos o una toquetona, me ven como una aliada, una compañera", lanzó Flórez, sugiriendo que Yuyito habría tenido actitudes inapropiadas con el presidente.

La respuesta de Yuyito González no tardó en llegar. Consultada por la prensa sobre su relación con Flórez, la conductora de Empezar el Día fue tajante: "Yo vivo mi presente y no tengo en mi radar a otra persona". Además, cuando le preguntaron si estaría dispuesta a entrevistar a Fátima en su programa, respondió con firmeza: "Nada me va a tocar que yo no quiera hacer... No voy a hablar más del tema porque después hacen una novela".

Fatima 2.jpg Yuyito González

El palazo de Fátima Flórez contra Yuyito González

Sin embargo, Flórez no dejó pasar esa respuesta y arremetió nuevamente: "Sus productores me han llamado muchas veces para ir a un programa que tiene 0,0 puntos de rating al cual yo elijo no ir". La imitadora desestimó por completo el trabajo de Yuyito y cuestionó su relevancia en los medios. "Yo no conozco su currículum", dijo con ironía.

La situación se tornó aún más delicada cuando Flórez recordó un episodio que, según ella, fue clave en el inicio de su enemistad con Yuyito. "Se me tiró encima a asustarme y amedrentarme. Está registrado por las cámaras. Fue a colgarse, buscar roña y cinco minutos de fama. Días antes había toqueteado a mi novio", denunció, refiriéndose a un gesto entre Yuyito y Milei que Flórez calificó como inapropiado.

Este conflicto no es aislado. Semanas atrás, Yuyito González también fue objeto de críticas tras compartir en redes sociales un video en traje de baño, lo que generó polémica debido a su rol como figura pública y actual pareja del presidente. Esta exposición pública alimentó aún más el enfrentamiento con Flórez, quien no dudó en señalarla.