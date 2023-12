Zaira Nara, Diego Forlán y la historia detrás del contrato que terminó con la pareja

Mucho se habló de las causas por las que se rompió todo cuando parecían destinados a construir una vida juntos. Zaira Nara más de una vez relató , con algunos detalles que van cambiando, c ómo decidió dar por terminada la relación de tres años a punto de casarse: lo hizo porque no se sentía cómoda junto al delantero de la selección uruguaya.

La versión de Diego Forlán

Diego Forlán venía de ser el goleador del Mundial 2010 en Sudáfrica, la rompía en Europa, ganaba millones de dólares y el mundo hablaba de él. Pero se crió en una familia tradicional uruguaya (su padre fue un famoso futbolista), muy austera, a la que no le cerraba la alta exposición de la familia de Zaira Nara.

1563486474_156564.jpeg

Wanda Nara, la hermana de la modelo de entonces 21 años, estaba participando del Bailando 2011 y copaba las tapas de las revistas junto a Maxi López, mostrando una vida de lujos y muy mediática. La familia de Diego Forlán no quería que su hijo pasara por lo mismo y miraba con desconfianza al clan Nara, en especial a su padre.

“La ruptura se dio como lo más normal del mundo. Fue muy simple, en el momento en el que yo no quise casarme, fue una decisión, no quise seguir adelante. Decidí que no había casamiento ni seguía la relación. Me gritaban cornudo, se llegó a dudar de mi sexualidad”, explicó Diego Forlán en una nota en TV.

La versión de Zaira Nara

Zaira Nara se casó años después con Jakob Von Plessen y tuvo a Malaika y a Vigo antes de separarse (hoy está en pareja con el polista Facundo Pieres). Pero su historia de novia fugitiva con Diego Forlán suele ser un tema en cada entrevista. La modelo asegura que revisó el celular de su novio y vio una charla con sus amigos que la empujó a terminar con todo.

Zaira Nara y Diego Forlán en la playa.jpeg

“El que busca encuentra, cuando sentís que algo no va más... Revisé porque no me quería casar, lo sentía, había algo no me hacía sentir tan cómoda, se acercaba el momento y me daba miedo. Estaba en Miami, y vi un mensaje en WhatsApp que no me gustó, de una fiestita en la despedida de soltero, le escribí a mi hermana y le dije: no me caso”, contó Zaira Nara.

Y reforzó en su versión de los hechos: “Al otro día era el bautismo de mi sobrino Constantino, fui con él, Wanda me dijo que no me separe. En ese momento mi papá me bancó y me dijo: separate. En el bautismo él estaba abajo y nosotros arriba viendo si me separaba o no. Lo acompañé a Uruguay, dejé el anillo en su valija, me volví a Buenos Aires y nunca más me vio”, dijo Zaira Nara en su versión de los hechos.

Reclamos sexuales, infidelidades y vidas incompatibles

El bautismo fue el sábado 4 de junio, y una de las fotos que salió en las revistas muestra a pleno a la familia Nara, con Zaira, Wanda Nara, Maxi López, Andrés Nara, Nora Colosimo, el pequeño Valentino y Constantino sonrientes, espléndidos, felices de copar los medios con la ceremonia familiar. A un costado, Diego Forlán se suma incómodo a la foto.

Zaira Nada y Forlan portada.jpg

Parecía que no cerraba en ese círculo. Eran dos familias muy opuestas, y la de Diego Forlán no lo quería unido al clan Nara. Para algunos, eso fue lo que ocurrió, y no un tema de infidelidades del jugador. Otros aseguran que el delantero y la modelo no complementaban su vida sexual.

“Había una diferencia de intimidades. Forlán venía de una época cabaretera, de ir a lugares nocturnos, baile, salidas. Zaira era una chica muy jovencita y tierna para el gusto de alguien con mucha experiencia”, contó Luis Ventura, quien es amigo de la familia del delantero y asegura que habló con ellos en privado y le contaron la historia real.

El fin del amor fue por dinero

Sin embargo, la versión más fuerte, la única que explica que todo se rompa a un mes del civil y a seis de pasar por la iglesia, habla de dinero. No era un tema nuevo, Diego Forlán ya era millonario, Zaira Nara recién empezaba, y habían vivido un episodio que indignó al jugador cuando en un viaje la Aduana le cobró 35 mil dólares al descubrir repuestos de lancha en sus valijas.

Zaira Nara llorando con Forlán.jpg Zaira Nara quebrada, consolada por Diego Forlán. En ese viaje, ya había algo roto.

Los había traído Zaira sin decirle nada, para que su padre los revenda en el país. Fue un aviso, que llevó a la familia de Diego Forlán a consensuar la firma de un contrato prenupcial que dividía los bienes de cada uno. Por eso decidió casarse en Uruguay, donde un contrato así tiene valor, y le ofrecía una suma de dinero a la modelo a la hora de divorciarse.

“Diego Forlán le dijo ‘vos me vas a firmar acá, lo mío es mío’”, lanzó Ventura. Sellar esa contrato era la exigencia del jugador. Pero Zaira Nara no estaba dispuesta a aceptarlo, sentía que no correspondía a un vínculo de amor. Unos días después, la fotografiaron llorando en Miami junto a su novio, y escribió hizo su famoso tuit: “Ahora lo que les puedo decir es ¡MENOS MAL QUE NO ME CASE!”.