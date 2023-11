Así reaccionó Mauro Icardi al escuchar la nueva canción de Wanda Nara

MAURO ICARDI - WANDA NARA.mp4 El video viral de Mauro Icardi opinando sobre la canción de Wanda Nara.

Como hasta el momento solo había salido un trailer con la introducción, Wanda quiso generar más misterio pidiéndole a su marido que bailara de acuerdo al género de la canción, que hasta ese entonces era desconocido. “Si la escuchás completa, ¿cómo te movés? Hacé un movimiento de cuando la escuchás”, le pidió Wanda a su marido.

La áspera reacción de Mauro Icardi

El delantero del Galatasaray no tuvo mejor idan que simular golpearse la cabeza contra la pared. “¡Sos un idiota!”, se quejó Wanda. “Me voy a dar la cabeza contra la pared”, repondió Mauro con acidez. “Tampoco me sé mucho la letra. No tiene mucha lírica textual”, la chicaneó sobre el tema con el que lanzó su carrera musical. “Sos pelotudo. Me voy a enojar”, insistió ella.

“Bueno, me preguntaste qué pienso de la canción”, fue la sincera respuesta de Mauro Icardi. Para completar el sincericidio, agregó con ironía: “Lo bueno es que hicimos un buen negocio ahí, va a entrar buena plata”. Así, el futbolista dejó en claro cuál es su opinión sobre el nuevo giro en la carrera de Wanda Nara.