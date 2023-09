Zaira Nara se comparó con Pampita y admitió que no podría hacer lo que ella hizo

Zaira Nara y Pampita 1.jpg

En cuanto a la idea de ensamblar una familia con una pareja, al igual que lo hizo Pampita, Zaira reveló sus pensamientos y desafíos. "No lo sueño, no es algo que me de ganas, siento que es algo que me costaría, tiene que romper con un montón de trabas mías. Para mí hoy es muy difícil decirles a mis hijos que estoy en pareja, pasar a esa fase para mí es difícil", compartió la modelo.