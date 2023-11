Zulemita Menem opinó sin filtros sobre los herederos de sus padres: “Que vayan a…”

Zulemita Menem junto a su padre, el ex presidente Carlos Menem, y se hermano Carlitos Nair.

Zulemita Menem habló en LAM sobre los herederos de su padre, el ex presidente Carlos Menem.

Con total sinceridad, Zulemita Menem rompió el silencio y habló sobre los herederos de su padre, el ex presidente Carlos Menem , y de su hermano, Carlos Menem Jr . En una fiesta donde fue interceptada por el cronista de LAM, la empresaria opinó sin filtros sobre Carlitos Nair, Antonella y Máximo Menem.

Durante un revelador diálogo con Ángel de Brito , Zulemita dijo, entre otras cosas, que no volvería a pensar en presentarse a una candidatura como lo hizo hace un tiempo, cuando evaluó la posibilidad de ser diputada. "Fue un impulso porque justo había fallecido mi papá, pero prefiero dedicarme a mi empresa , a mis hijos que me necesitan y mi mamá también, que ya está grande", dijo Zulemita.

El periodista le preguntó sobre los herederos de la fortuna de su padre y si había cosas para aclarar con sus hermanos Carlos Nair y Máximo y su sobrina Antonella. "Yo no tengo nada que aclarar, las cosas están más que claras, la justicia actuará cuando tenga que actuar ", dijo la empresaria.

La herencia del ex presidente Carlos Menem

"No estoy hablando del dinero en sí -aclaró Zulemita-. Hay herederos, se presentan en la sucesión, yo ya denuncié como herederos a Carlos Nair, Antonella y Máximo y las cosas se demoraron porque Nair no tenía los papeles que acreditaban que era hijo de mi padre, que se los pide la justicia, pero ya está todo encaminado", explicó la hija del ex presidente.

Y luego expresó un contundente mensaje para los tres herederos restantes de la fortuna de Carlos Menem y Carlitos Menen Jr. "Yo me levanto todos los días a las 6 y media de la mañana, trabajo, me ocupo de mis hijos, me la paso todo el día en la oficina... Yo les recomiendo a todos que trabajen, porque lo que cae de arriba es la lluvia nada más, que muevan la cola y se pongan a trabajar, es así", declaró.

Para cerrar, agregó: "Que te caiga plata de arriba, de herencia o lo que sea, nos va a pasar a todos, en mayor o menor dimensión, pero lo principal es mantenerla y darle ejemplo a tus hijos que está bueno que no te vean todo el día de joda".