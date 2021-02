Estafa y escrache: Mar Tarres contó "el infierno" que vivió con ex

“Hoy quiero contar el infierno que viví con esta persona. ¿Por qué lo cuento? Porque los abogados me dijeron que la justicia no puede hacer nada y así el sigue por la vida cagando gente”, escribió la actriz y modelo Mar Tarres en su cuenta de Instagram en alusión a su ex pareja, Fernando Morachi.

“Le presté muchísima plata en dólares que me prometió que en el lapso de un ano me iba a ir devolviendo en cuotas todos los meses. Y como la mas estúpida le creí. Ya paso un ano y medio y jamás me devolvió nada. Es un monto muy alto que es fruto de mi trabajo y esfuerzo, nadie me regaló nada. Hace meses que le vengo pidiendo que por favor me vaya devolviendo en cuotas en partes como pueda y ni siquiera contesta el teléfono”, denunció.

“Viví un infierno al lado de un tipo que solo estaba conmigo por interés. Que se aprovecho del amor que tenia por el para sacarme todo lo que podía”, lamentó. “Pero esa es mi forma de ser, soy así la gente que me conoce sabe que tengo un corazón enorme y que siempre doy todo lo que tengo sin medirme, porque entiendo que la vida se trata de dar y no solo de recibir”, agregó. “Él tenia deudas viejas que no lo dejaban en paz.

Estaba siempre escapándose de gente que lo buscaba para cobrarle. Pero ahora hace un ano y medio que se escapa de mío. Lógicamente soy mujer, no me tiene miedo, sabe que no le voy a hacer nada pero me cansé, y quiero que me devuelva mi plata porque con la pandemia mi realidad económica cambió mucho y tengo a mi cargo a muchas familias que dependen de mi y necesito reinvertir ese dinero para seguir manteniendo puestos de trabajo”, señaló.

Extorsión

“Esto lo cuento para que sepan que esto también es un tipo de violencia, que un tipo te manipule para sacarte plata”, advirtió Tarres. “Él día que lo dejé fue porque me dijo que si no le ponía dos de mis tiendas Mar a su nombre me dejaba. Le había dado tanto que jamás se imagino que le iba a decir que no y por eso me separé”, reveló antes de apuntar a la madre de Morachi. “Era cómplice de él, todo el tiempo le llenaba la cabeza diciéndole que me saque plata o que no siga perdiendo el tiempo conmigo. Él mismo llegó a decirme que su mama le había dicho que me exija que le ponga mis tiendas a su nombre”, contó.