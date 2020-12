Estallaron los memes por el terrible cruce que le toco al Barsa en octavos

El cruce más atractivo que determinó el sorteo realizado en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, será el que protagonizarán Barcelona y París Saint Germain.

El primer partido se jugará en la segunda quincena de febrero (16/17 o 23/24) en el estadio Camp Nou y la vuelta será en marzo (9/10 o 16/17) en el Parque de los Príncipes de París.

Este será el primer duelo entre Messi y Neymar luego de salida del brasileño de Barcelona a mediados de 2017 luego de forjar una gran relación con el argentino tanto adentro como afuera de la cancha.

"Lo que más quiero es volver a jugar con Messi", declaró el crack brasileño, días atrás, sin saber que el destino los iba a volver a reunir en un campo de juego pero enfrentados.

En lo que podría ser su última temporada en Barcelona luego de veinte años en el club, Messi intentará liderar al equipo del neerlandés Ronald Koeman hacia la final que se disputará el 29 de mayo en el estadio Olímpico de Estambul, Turquía.

