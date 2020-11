Estalló Cinthia Fernández: Defederico sale con la mamá de una compañera de sus hijas

"No solo la conozco, ha venido a casa a tomar mate y he hablado de los divorcios. No entiendo cómo pasó porque él no va nunca al colegio. Esto igual viene de hace rato, no fue con la pandemia", comenzó diciendo Cinthia Fernández.

“Cuando empecé a sospechar fue un día estábamos en mi casa tomando mate y ella se puso nerviosa porque estaba medio en tole tole con su marido. Yo después desestimé porque me llegaron fotos de él con una rubia voluptuosa", agregó la panelista sobre el romance entre Defederico y Agustina.

"Estábamos en charla íntima con mi vieja y dice 'perdí la alianza'. A la semana, una de mis hijas vino y me dijo que estaba esa chica bañándose en la casa de papá porque se le había roto el agua. Ahí empecé a atar cabos”, continuó Cinthia.

“Hay un proceso que hacer, porque nuestras hijas son mejores amigas de la hija de esa chica. Hay que explicarles que pasan de ser amigas a familia, hermanastras”, señaló antes de expresar su indignación porque Defederico permitió que una de sus hijas comparta la cama con su nueva pareja.

“A una le dije: ‘A que con tu papá dormís en tu cama’. Y me dijo, ‘no duermo en la cama grande con fulanita’. Mi reacción fue decirle que era la nueva novia del papá, y me dijo que era ‘la mamá de tal’”, relató.

"A la hija de ella no la metieron en la cama, la metieron a mi hija", remarcó enojada Cinthia. "Además van una vez cada cuanto a la casa del padre", exclamó indignada.

“Me parece que él puede salir con quien quiera, pero la mina tiene cero código porque jamás me llamó. No me tiene que llamar por él, ella estaba autorizada a sacar a mis hijas del colegio por si a mí me pasaba algo, para que entiendan la intimidad que teníamos”, arremetió furiosa.

“¡Es para matarlo! Le tendría que explicar a las nenas que se enamoró de la mamá de la amiga y que ahora son pareja. Hay un proceso que les tiene que explicar. No es así. Es bizarro... Mirá que hay cotorritas y pirulines para agarrar”, concluyó Cinthia Fernández, enardecida con Matías Defederico.