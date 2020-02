Estanislao Fernández se pone hot en redes

Estanislao Fernández. Redes sociales. Alberto Fernandez.jpg

Enamorados

Algunos seguidores creen que la figura que se hizo en el gluteo representaría el símbolo de "X-Men", el equipo de superhéroes publicados por Marvel Comics. Ante esa postal, que en el pie expresaba la frase "Ahora ya terminaste", el hijo de Alberto fue muy halagado por sus seguidores. "Pasame un puf que se me termina el aire", "Calmate que me muero", "No podés ser tan linda", "¿No querés ser el amor de mi vida?", "Con esa figura y el tatuaje de Blink no necesito más para enamorarme", fueron algunos de los mensajes leídos en los comentarios.

Por otro lado, en muy pocas horas el posteo logró alrededor de 85 mil "me gusta".

Anteriormente, el hijo de Alberto Fernández también había sorprendido con algunos jugados disfraces, como el de Harley Quinn de Suicide Squad o el Grinch.

Semanas atrás, el artista volvió a la polémica luego de la repercusión que tuvo las declaraciones que hizo en una entrevista, donde habló de un problema íntimo cada vez que se produce: "Se me viven escapando los hue..."

