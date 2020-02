"Este es un título que me trae muy lindos recuerdos"

“Estoy muy contento por este campeonato”, dijo el día después recordó que el último título que había conseguido “fue el campeonato bonaerense año 2008 en Mar del Plata. Desde ese año dejé el profesionalismo, y no he tenido continuidad”, apuntó el flamante campeón ya disfrutando del trofeo.

Agradeció y compartió esta consagración “con Javier Venialgo, que me ayudó muchísimo desde finales del año pasado. Junto a él, retomamos un ritmo de entrenamiento, y muchas carreras. La idea era mejorar los resultados que había tenido en 2019. No estaba en vista ningún campeonato porque no estoy competitivo en relación a mi ritmo”, afirmó no obstante -aclaró- “siempre entrenamos con la firme idea de mejorar, y a lo largo de los últimos seis meses mejoré tiempos. Y así fueron llegando los resultados y coronamos un lindo campeonato de supercross aquí en Neuquén con mucho público. Es algo que, sin dudas, me trae muy lindos recuerdos”, resaltó.

“No me acuerdo cuántos campeonatos tengo, pero el primero fue en el año ‘94 en la 85cc y el último el que dije en el año 2008, en Mar del plata”, afirmó.

Ahora vendrá un tiempo de descanso y luego comenzar a diagramar la temporada. “Todavía no hemos definido el 2020 pero seguramente el Campeonato Patagónico en Bariloche en marzo será uno de los primeros y en estos días vamos a evaluar la participación en el Nacional de Paraguay que comienza en 15 días. Si bien es muy lejos es una posibilidad que aún vigente”, concluyó.

En el campeonato lo escoltaron Pablo Galleta y Nicolás Cataldo.

Otros destacados

Esta nueva edición del campeonato dejó entre los gratos recuerdos la actuación de la chilena Catalina Abarzúa que al igual que el Palaco Pérez se quedó con las tres fechas del certamen y el título en la división FMX. También tuvo puntaje perfecto el sanmartinense Felipe Quirno Costa en la MX 85 cc. El resto de los campeones Gerardo Ríos (Master A), Jorge Hasi (Master B), César Mieres (Master C), Leandro Yáñez (MX Intermedia) y Nicolás Alday (MX2).

12 Pasaron de la última consagración de Palaco

Osvaldo Pérez que con el título del viernes quebró la hegemonia de Marco Schmit quien ganó los cuatro últimos títulos (no participó este año), había logrado su último campeonato en 2008.