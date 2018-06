"Este espectáculo nació angelado"

“Llevo el nuevo show que estrené este verano. Gracias a Dios tuvo récord de espectadores en Mar del Plata y en la gira está andando increíble. Tiene un muy buen boca a boca y también se llevó todos los premios en el verano, inclusive el Estrella de Mar de Oro. Nació angelado, de todos los que hice, es el que más imitaciones tiene”, dijo la artista antes de subirse al escenario en el Casino Magic, esta noche a las 21. Mañana se presentará con doble función: a las 21 y a las 23:30.

Es más difícil hacer reír que hacer drama, pero me gustaría mostrar la faceta dramática”.Fátima Florez. Actriz, imitadora, humorista

Sabemos que te ponés en la piel de 40 personajes, ¿cómo los encadenás en el show?

No voy sola, somos 25 familias que vamos de gira por todo el país entre técnicos, producción, músicos en vivo, acróbatas, bailarines y Julián Labruna, que también ganó el Estrella de Mar en el verano. Es el hilo conductor. También está Fernando Sanmartín, que hace un homenaje a Sandro que es increíble. Además, hacemos juntos Pimpinela y Valeria Lynch con Cacho Castaña. Sobre el final hago una parodia de las tapas de las revista con 22 imitaciones de corrido a cara limpia. Esa es una de las cosas más disfrutadas por el público porque se va aggiornando al día.

Después del escándalo por las declaracione de Cacho Castaña lo sacaron del show, ¿por qué volvió?

Eso en realidad fueron dos o tres días, que la producción decidió levantar el sketch porque había mucho revuelo y se había hablado de un escrache a Cacho que estaba cerca del teatro. Entonces nos pareció lo mejor por respeto a todos. Pero durante todo el verano se hizo.

¿Podés palpar el clima social arriba del escenario a partir de las simpatías o rechazos que generan algunos personajes de la política?

Sí, hacer un personaje es como un termómetro de lo que está pasando con esa persona con el público. Desde ya que lo hago con mucho respeto y humor. Pero uno se da cuenta cómo está parado el personaje en la actualidad. Lo lindo es que el humor une todo y la gente me dice a la salida ‘no puedo creer durante estas dos horas me olvidé de los problemas que tengo’. Que te den esa devolución, está buenísimo.

¿Cuáles son los personajes más aplaudidos?

Hay muchos que son clásicos: Susana. Moria, Cristina, no los puedo dejar de hacer porque la gente los pide. Después sorprende mucho el de Mirtha Legrand, que fue un estreno de este año. Mariana Nannis y Charlotte levantan muchas risas también. Todos pegan fuerte, si veo que algo no funciona, lo cambio.

Además de este show ¿cómo viene tu año laboral?

Hasta fines de agosto tengo la gira. Me han ofrecido ir a otros países, así que también estoy mirando personajes de otros lugares como Isabel Pantoja o Cecilia Bolocco. Es muy difícil estudiar a distancia y más cuando no es tu cultura o tu idiosincrasia. Pero no es imposible. Después, a partir de septiembre estoy un poco más liberada y podría hacer algo de tele.

Este año Gasalla vuelve con Susana, ¿y vos?

Por el momento no, pero hay propuestas de otros canales. Con Gasalla hubo un tema a raíz del primer programa cuando hice a Cristina. Él mismo dijo que le molestó que yo hable mucho. En realidad no hablé mucho, iba a entrar cinco minutos y me quedé diez porque medía y nos hicieron señas para que estiremos. Son los gajes del oficio y con Antonio está todo más que bien, hablamos a fin de año.

En una oportunidad dijiste que te gustaría hacer drama, ¿tuviste algún ofrecimiento?

Por el momento, no. Me encantaría porque me preparé desde muy chica con los mejores profesores. Siempre digo que es mucho más difícil hacer reír que hacer drama, que por supuesto hay que hacerlo con mucho profesionalismo. Pero me gustaría mostrar la faceta de actriz dramática.

¿Cómo estás viviendo el debate por la despenalización del aborto?

Respeto a los que están a favor y a los que están en contra. Me encanta que se esté tocando el tema. Lo primero es la educación sexual y sí, estoy a favor de la legalización para que no mueran más mujeres.

¿Te molesta que en los medios te pregunten cuándo vas a ser mamá?

No lo vivo como una carga. Una vez salió de mí decirlo y a partir de ahí me empezaron a preguntar. Es algo de mi vida que va a pasar, seguramente dentro de muy poco.