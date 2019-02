"Este Federal ya no lo termino"

El alero de Pacífico sufrió la rotura del tendón de Aquiles derecho.

Cómo fue y el diagnóstico

“Sentí como que me pegaron una patada de atrás que me hizo caer y cuando me di vuelta, no había nadie. Ya ahí me di cuenta de que era algo serio”, confiesa el ex jugador de Pérfora, entre otros.

El ambiente del básquet regional ayer se solidarizó con él en las redes sociales. Respecto de la recuperación y los plazos, la figura decana que justo esta temporada volvió a su primer amor sostuvo: “Ahora hay que esperar la operación y después empezar. Un médico me dijo que en tres meses podría volver, pero entiendo que me llevará al menos cinco meses. Este Federal casi seguro no lo termino. Voy a tener que sacar fuerzas para volver lo antes posible. Será ya con 38 años”.

En medio del dolor se le escapa una sonrisa cuando se le advierte que tiene cerca el ejemplo de su hermano Mario, que sigue vigente con 41. “Pero Marito es distinto, es más flacucho”, tira el gran Charly. ¡Fuerza, campeón!.