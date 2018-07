Kindon, el espectáculo con el que el grupo retornó a los escenarios tras un parate de seis años, reúne a personajes desopilantes y figuras del espectáculo nacional e internacional como Marco Antonio Solís, Shakira y Carlos Vives, entre muchos otros, además de sus clásicas interpretaciones de La Tota, Pochola y Chino Sensación.

La propuesta es realmente lujosa ya que cuenta con tecnología de punta, una impresionante puesta de luces, sonido surround 5.1, mapping y proyecciones en sincro.

En diálogo con LM Neuquén, Dady Brieva contó cómo viven el regreso a la ciudad a poco menos de dos meses de su última visita y su llegada a Zapala -la cual tuvo lugar anoche- tras el temporal que dejó a la localidad sin energía eléctrica. “Nosotros no suspendemos. Se corta la luz, cazamos una vela y hacemos igual el show. Somos gauchitos”, comentó el humorista.

Dady también manifestó que no siente que los nuevos comediantes, que explotan en las redes sociales, sean una competencia para ellos, principalmente por su trayectoria: “Pueden existir y la gente los puede elegir, pero nosotros estamos desde hace muchos años. A nosotros este mundo nuevo no nos asusta”.

¿Cómo viven realizar este gran show en medio de la crisis económica del país?

Nosotros hemos atravesado un montón de crisis económicas. Tengo una empresa que tiene siete personas, entre ellos nuestros hijos, que están casados y tienen familia, y no podemos dejar de laburar. Así como estamos en la capital también vamos a Jujuy, a Ushuaia, a Neuquén, a Zapala, con 27 personas, y hay que hacerlo. Lo asumimos al igual que lo hace cualquier dueño de pymes, de almacén, cualquier trabajador.

¿Y por el lado del público, que invierte parte de su dinero en una entrada?

Siempre estamos agradecidos con el público. Por ejemplo, la última vez que fuimos a Neuquén las entradas se agotaron y mucha gente nos pidió más shows, y por eso volvemos, porque nosotros hacemos reír y queremos hacer reír a la gente.

Antes de visitar Zapala, que se quedó sin luz durante varios días por el temporal de nieve, ¿pensaron en suspender ese show?

Zapala estuvo viviendo momentos jodidos por las nevadas pero ya teníamos previsto este show y no queríamos andar arrugando. Así que dijmos ‘vamos igual’, no importa lo que se venda. Nosotros no suspendemos. El padre del Chino decía: suspendemos únicamente por la muerte de uno de los socios. Y no tenía socio (risas). Se corta la luz, cazamos una vela y hacemos igual el show. Somos gauchitos.

¿Cómo están viviendo la vuelta del grupo?

El grupo está bárbaro, espectacular. La semana que viene volvemos a Santa Fe para hacer un fiesta por los 35 años del grupo, que en realidad fue el 16 de junio y justo coincidió que vamos ahora a ese lugar a actuar. Va a ser una fiesta bancada por nosotros e invitamos a todo el mundo, desde el intendente de la ciudad hasta a la propia Mirtha Legrand.

¿No hay grieta en Midachi?

No existe nada de eso. Somos anteriores a todo (haciendo referencia a las diferencias entre él, considerado kirchnerista por su apoyo a la gestión anterior, y Miguel del Sel, integrante del Pro).

Con tantos años de experiencia, ¿sienten como competencia a los nuevos humoristas que tienen una gran llegada al público gracias a las redes?

La verdad es que no. Tenemos 35 años de trayectoria y ya hicimos reír a tres generaciones de argentinos. Ninguna cosa nueva de las redes sociales nos puede hacer competencia. Pueden existir y la gente los puede elegir pero nosotros estamos desde hace muchos años. A nosotros este mundo nuevo no nos asusta.

El humor está siendo muy cuestionado por la carga machista que trae desde hace muchos años. ¿Midachi tuvo que adaptarse para no ser criticado?

Los enfoques machistas de la vieja época no los tenía el humor, sino las personas que lo hacían. La gente se reía porque un comediante le decía a una vedette ‘vas a quedar como una empanada, con la carne adentro’, y la sala explotaba. Este enfoque machista era de la época. Nosotros no nos adaptamos, porque realmente somos unos inadaptados. Diciéndolo groseramente, a nosotros nos chupa un huevo, porque creo que ya tenemos una autoridad para bancar lo que viene. Nunca fuimos irrespetuosos o jodimos a alguien, porque nos reimos de nosotros mismos. Si viene el quilombo lo bancaremos, pero no voy a dejar de hacer un chiste que hago hace mil años por este nuevo mundo. Tampoco nunca hicimos humor con mujeres, porque no nos interesaba.