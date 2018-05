Estos chicos juegan cada día mejor...

El banco de suplentes que dispuso Germán Alecha fue realmente una apuesta y en él hubo nombres desconocidos para el gran público albinegro.

Uno de ellos fue Emanuel Morales, el mediocampista ofensivo formado en las inferiores que en 2017 partió a Añelo detrás de una oportunidad laboral y regresó al club seis meses después.

Bajo la batuta de Henry Homann no dispuso de chances. Quedó relegado, más allá de haber sido convocado dos veces al grupo de los 18.

En una de ellas ingresó apenas 5 minutos, pero regresó a la Liga Confluencia sin mayor repercusión, aunque siempre demostrando un nivel interesante.

Hasta que el sábado, en Cutral Co, Germán Alecha confió en él para el tramo final del partido, en reemplazo de Matías Carrera como volante por la derecha.

“Me gusta que juegue en esa posición. Es un jugador que gana en el mano a mano y participa mucho del juego”, describió el DT.

“Si me preguntás a mí, me gusta más de delantero, acompañando a un 9. Pero es cierto que Germán (Alecha) me habla mucho de lo importante que es que yo tome mucho contacto con la pelota. Tiene razón”, respondió el vecino del barrio Del Trabajo.

En el desenlace de un fin de semana de ensueño, el juvenil no ocultó su felicidad por lo vivido. “A la Copa la rodea un mundo diferente, desde la concentración. Por eso fue todo muy lindo, además la hinchada nos acompañó y fue hermoso”, recordó.

Mirando hacia el futuro, no dudó: “Me quiero quedar. Siempre fue mi sueño jugar en la primera de Cipo. Ojalá se dé. Por ahora no me han dicho nada, pero estoy contento”, cerró tras la victoria por la Confluencia, que se consumó 24 horas más tarde de lo vivido ante Arsenal.

Bien visto a futuro, el técnico sólo marcó tranquilidad al momento de imaginar su proyección, pero está claro que es un nombre de su agrado. “Tiene resolución, improvisa, mucho para crecer, pero por supuesto que es muy interesante. Le tocó irse por trabajo en un momento muy bueno, pero ya está metido de lleno nuevamente con nosotros”, amplió.

Dos de las jóvenes apuestas de Alecha para la Copa sacaron pecho en la cancha.

"Es uno de los sueños cumplidos este partido, pero no es el fin de nada, es el comienzo. Ojalá suba al grupo del Federal".Enzo Romero. Entró muy bien ante Arse y ayer la siguió en la Liga Confluencia.

"Mi sueño siempre fue jugar en la primera de Cipo. Me quiero quedar en el club y ganarme el lugar en el equipo".Emanuel Morales. Otro que en un ratito mostró cosas positivas.

Un 9 que se la banca

No es fácil llegar y en tres meses asimilar tantas cosas. Enzo Romero debió luchar primero para poder llegar a préstamo por un año desde La Amistad. Después insertarse en el grupo de la Confluencia. Acompañar como un desconocido el desenlace de la temporada en el Federal A y tomar impulso con la impronta de Alecha en el certamen doméstico a partir de la salida de algunos nombres de experiencia. “Todo va muy rápido y se van cumpliendo sueños. De esta Copa no me olvido más, fue mi primera concentración, sorprendido de todo. Encima entrar, no me lo esperaba cuando llegué”, reconoció el Aqua.

Con la familia en Cipolletti ante la imposibilidad de viajar, lo único que hizo la noche después del partido fue revivir con ellos la definición por penales y la atajada de Mauricio Aquino en la primera que tocó de chilena. “Toda la noche la estuve repitiendo en mi casa. La verdad es que me saca una pelota increíble. Era un golazo”, se lamentó. Y en la misma sintonía que Morales, miró a futuro después de lo vivido. “Este es el principio. No es el fin de nada. Hay que seguir trabajando, pero por supuesto que me encantaría tener la chance con los profesionales”, se ilusionó.

Sin casete, no ocultó sensaciones al momento de tomar la pelota y caminar desde la mitad de la cancha. “El técnico dio la orden y hubo que asumir responsabilidades. No voy a mentir, pero fui con la intención de pegarle fuerte para no reprocharme nada. Vi en la previa que el arquero esperaba hasta último momento y era muy grande, así que lo único que no me permitió fue dudar”, rememoró.

Como bien dice, no es algo decisivo, pero sin dudas que marca a fuego sus primeros pasos en el club, después de haber surgido desde el Club San Martín, a donde llegó con edad de quinta, y luego seguir metiendo goles en La Amistad, otro de los clubes locales.

Enzo hizo dos en la victoria en las semis de la Confluencia

El fin de semana perfecto de Cipolletti y sus jóvenes promesas no terminó en Cutral Co. Ayer, muchos de los nombres que firmaron planilla ante Arsenal dieron el presente en el primer duelo semifinal por el Apertura de la Liga Deportiva Confluencia ante Unión Alem Progresista de Allen.

El Albinegro terminó goleando 4 a 1, con uno de Juan Loncomán, otro de Agustín Orellana y dos de Enzo Romero, uno de ellos en definición desde los doce pasos.

Emanuel Morales fue el capitán de la formación, que quedó bien perfilada para jugar la final del doméstico, mientras que Facundo Crespo fue el arquero titular, Tomás Gómez el 5 y Matías Carrera y Gustavo del Prete ingresaron en la segunda mitad desde el banco de suplentes.

La otra llave del cuadro la protagonizan Deportivo Huergo y Catriel, donde los petroleros arrancaron con victoria como visitantes por 3 a 2.

Sin embargo, el atípico reglamento liguista no contempla la diferencia de gol como un factor de desempate, por lo que en caso de que Cipo caiga en Allen 1 a 0, los Magos forzarán el alargue y, en caso de ser necesario seguir tras el ganador, los disparos desde los doce pasos. Sin dudas un aspecto a corregir pensando en el futuro de la competencia.

Difícil pero no imposible: las chances para que Cipo vuelva al Coloso

En el contrato que José Rioseco tiene firmado con la Copa Argentina, hay un partido por los 16avos. de final.

Con Cipolletti clasificado para esa instancia, ¿cuáles son las posibilidades que el Albinegro regrese al Coloso del Ruca Quimey?

Por lo pronto, el próximo rival de Cipo saldrá de la llave que protagonicen Gimnasia de Jujuy y Almagro, los dos equipos de la B Nacional que todavía no tienen fecha ni estadio confirmado para el mano a mano.

De esta manera, lo que venga para el Albinegro en este sentido será para después del Mundial, con otro panorama y un equipo renovado pensando ya en la temporada del Federal A que por ahora estaría jugando desde fines de agosto.

De manera extraoficial, las chances de instalar la sede nuevamente en Neuquén crecerían a partir de la victoria de Almagro, aunque esto también dependerá del interés que manifiesten las autoridades neuquinas por ser anfitriones.

Quedó un mal recuerdo sólo al final del partido, con algunas piedras que volaron entre las tribunas, una cosa a corregir del estricto operativo que acompañó al partido.