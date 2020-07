"Estoy de acuerdo con las hijas de Diego, hay que internarlo"

“A mí no me corresponde decir si está para internarlo o tantas cosas que se dicen. Pero si lo veo mal voy a estar de acuerdo, en este caso con sus hijas, con su ex o con quien tenga la opinión de que eso es lo mejor para Diego. Me parece que todos queremos verlo bien y, si eso es lo mejor para él, está bien”, sostuvo Rocío.

En cuanto al criticado "entorno" de El Diez, expresó: “Se escuchó de todas las personas que estuvieron en el trono con él. En un momento fue (Verónica) Ojeda, en otro Rocío...Quién esté en ese momento gobernando, va a ser el culpable del entorno malo”.

Embed

Sobre si es posible que alguien le prohíba a Diego ver a sus hijas, postuló: “Yo tengo otra forma de pensar y de accionar. Yo, hija, voy a la puerta del country a ver a mi papá y no me saca nadie. Es mi forma, yo no mandaría un mensaje. No digo que esté mal. Pero las chicas saben dónde vive. Y yo, en su lugar, voy y hasta que no lo vea no me voy tranquila”.

En otro tramo del mano a mano con Mariano Iúdica, Oliva reconoció que Maradona “tiene sus momentos” y puede ser él quien no quiera ver a su familia. “Ahora ve que hay todo un lío detrás de él y, por ahí, dice: ‘No quiero ver ni Ojeda, ni a mis hijas ni a nadie'. Porque también piensa que se hace todo un circo. ‘Yo acepto quién entra y después salen y hablan’. Yo no sé, porque no sé qué es lo que él está pensando. Pero puede que él no quiera”, consideró.

Embed

Por otro lado, la deportista contó que le tuvo que pedir a José, el marido de su mamá, que no le atendiera más el teléfono a Maradona, porque como parte de su familia ella quedaba pegada a su ex. “Aunque nos duela, es la única forma de no ser más de su entorno”, dijo y agregó que también cambió su número de celular para evitar el contacto.