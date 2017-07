"Estoy contento por llegar a un club grande como Cipo"

“Estoy muy contento e ilusionado por llegar a un club grande como Cipolletti”, dijo el atacante de 22 años, y sobre su contratación agregó: “Fue difícil porque Cipolletti seguía en competencia y yo me tenía que decidir. Dije que no a un par de clubes del Federal B esperando esta chance que se terminó de dar el miércoles. Ahora estoy esperando que me digan cuándo me tengo que presentar”, relató desde San Juan.

“Dije que no a un par de clubes del Federal B esperando esta oportunidad”. Jesús Molina Flamante jugador de Cipolletti

Vuelve al A

Molina ya tuvo una experiencia con la camiseta de la CAI de Comodoro Rivadavia en el Federal A, pero de Cipo lo sedujeron sus objetivos deportivos y que cerró un vínculo por tres años. “Es muy tranquilizador saber que voy a tener trabajo durante tres años”, se sinceró Molina. Por la televisación de los últimos partidos, el atacante pudo seguir al Albinegro. “Vi todo. Un bajón que se haya perdido la semifinal”, reconoció con tristeza.

Mientras se entrena junto a Trinidad de San Juan, club en donde se formó, el jugador muestra cierta ansiedad por instalarse en una nueva ciudad, ingresar a la casa que le pondrá a disposición el club y conocer a sus nuevos compañeros. Con Henry Homann, que se perfila para la renovación como DT, no tuvo chance de hablar, pero el Ruso tiene claro de quién se trata y ya había entregado su visto bueno para su contratación.