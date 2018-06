"Estoy dolida con Marcelo"

“Más que enojo, estoy dolida porque perdí laburo”, sostuvo antes de explicar que por el “Bailando” y su participación especial en el programa de Marcelo Polino, se bajó de una propuesta de Kuarzo, la productora con la que hizo su reality maternal tras el nacimiento de su hija Maltilda. “Era para hacer un especial mío en un programa ya instaladísimo de Telefe, y, además, tener mi programa propio”, precisó en relación con la oferta que rechazó.

“Ellos (por los productores de Tinelli) me pidieron que no firmara el otro proyecto. Pero no me respetaron artísticamente todo lo que yo venía pidiendo y fui clara. Por eso me dolió”, recalcó. “Me perdí un flor de contrato en otro lado por ellos. No puedo estar perdiendo tiempo, necesito trabajar por mi hija”, sentenció indignada.

Apuesta a la conducción

Luli contó que ella no quería ser panelista en el envío de Polino, sino que apuntaba a la co-conducción. Pero como respetaba el protagonismo del chimentero, había aceptado hacer una participación especial. “Yo no me moría por el ‘Bailando’, para mí lo primordial era lo otro”, dijo.

“Si decís que algo no te gustó, te ponen en la lista negra”

Flavio Mendoza se sumó al grupo de famosos que comenzaron a animársele a Tinelli. Aunque en los últimos certámenes tuvo alguna participación especial, el coreógrafo dijo que está en una lista negra por haber criticado la presencia de Javier Bazterrica, denunciado por su hermana por estafa. “Yo creo que ya estoy para ellos. Hay como una cosa de secta que si llegás a decir ‘Para mí el Bailando ya fue’, ‘¡Ay!, qué te crees que sos’. Una cosa que no me gustó fue cuando vi al delincuente del Gigoló en el programa. Y por ahí, en el medio te ponen en la lista negra porque dijiste que no te gustó. Es mucho más honesto decir cuando no te gusta algo, por más que sea Tinelli. Porque Marcelo es un exitoso de la televisión y está genial, pero si comete cosas que están mal, ¿por qué no hay que decirlas?”, sostuvo.