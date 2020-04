"Estuve en ciudades hermosas, hoy vacías"

p027043.jpg

"Desde que se inició la pandemia estoy en casa con mi familia cumpliendo con las medidas y descansando un poco. En este sentido se puede decir que vino bien el parate para evitar futuras lesiones, que siempre aparecen. Igualmente, tantos años de trabajo duro han hecho que tanto la parte física como la alimentación estén bien, y a partir del lunes, dado que tengo la posibilidad de entrenar solo en el gimnasio, retomo los entrenamientos para reactivar los grupos musculares", afirmó.

"Me da mucha tristeza lo que está pasando" agregó el tetracampeón (Argentina 2014; República Checa 2017; Hungría 2018 y Alemania 2019)

"Lo que estamos viviendo es un cambio grande. Pero no sólo para mí, acostumbrado a planificar los entrenamientos y los torneos que de pronto se ven interrumpidos, sino para todo el mundo", dijo apenado. "No estábamos preparados, pero lo bueno es que en nuestro país se tomaron las medidas necesarias y han protegido a la población. No así en capitales y países que, en mi recorrida a los largo de los mundiales, tuve la posibilidad de conocer y hoy se ven muy afectados", reflexionó.

Mansilla es encargado de edificio y sabe a los riesgos que se expone, pero lo asume con naturalidad. "Nuesta actividad está catalogada como servicio escencial, por eso cumplimos con todas la medidas que se requieren", dijo.

Amparado en un físico imponente capaz de levantar pesos de más de 800 kilos divididos en las modalidades de sentadilla, fuerza de banco y despegue, ensaya una respuesta ocurrente cuando se le preguntó si tuvo que soportar alguna situación traumática como la vivida al comienzo del aislamiento por un portero en Buenos Aires, quien fue agredido por un ex rugbier cuando le recordó que había violado la cuarentena: "Supe lo del compañero. Eso no puede ocurrir. Hay que usar el sentido común porque la gente que vive en edificio sabe lo que puede hacer. Eso no me pasó. Y no creo que alguien se quiera pelear conmigo".

