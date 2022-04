Evaluna y Camilo fueron papás: nació Índigo

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos”. “Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos”.

Días atrás, Ricardo Montaner se refirió a cómo sería el parto de su nieto y contó: “Va a nacer en casa, va a nacer a través de una partera como nací yo hace 60 y pico. Va a nacer de forma muy natural, probablemente en agua, lo van a decidir creo que en el momento”.

Camilo y Evaluna hicieron una especie de reality desde que conocieron la noticia del embarazo y lo mostraron a sus millones de seguidores. Incluso se animó a contar lo que alguna vez le habían dicho los médicos sobre sus posibilidades de ser madre: “Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos”.

“Empezamos a intentar por un poco de tiempo y sucedió. Y me encanta que suceda siempre al tiempo que tiene que suceder. Dios es tan fiel en tu vida y en la nuestra”, aseguró la joven cantante del clan Montaner.