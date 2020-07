¿Explota Tini Stoessel?

Las idas y vueltas de Sebastián Yatra con Tini Stoessel no pararon desde que se separaron. Pero eso no fue todo. El cantante sumó a su historia a la actriz mexicana Danna Paola, quien brilló en la serie Élite de Netflix.

Esta semana, Tini lanzó la canción "Ella dice", junto al trapero Khea. Muchos de su seguidores en las redes expresaron que la letra del tema tenía como destino la figura de su ex. "Yo sé que estás suelta desde los 22, dejaste a ese bobo porque no te cuidó", le canta Khea a Tini en "Ella dice", el tema que grabaron en conjunto, a la distancia. "No te valoró, nunca te vio y por descuidado ahora le re cabió", suma el trapero.