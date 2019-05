Fabián Gianola sumó una nueva acusación por acoso laboral

"Si vos me abrazás muy fuerte y te digo 'no me aprietes porque no me gusta', y lo volvés a hacer, tenés un problema de entendimiento. No me gustan las personas que no te entienden", manifestó y agregó que el actor la hizo sentir incómoda.

En octubre del pasado, Fernanda Meneses se sumó a la lista de famosas (encabezada por Natacha Jaitt y Dallys Ferreira) que alzaron su voz contra el cómico por sobrepasarse con ellas.

"No quisiera decir que es un psicópata pero está muy al límite. Debajo de una aparente buena persona había algo muy oscuro. Me fui dando cuenta con el tiempo. 20 años de amistad y no me di cuenta hasta que trabajé con él", sostuvo Meneses en ese momento, también en El Show Del Espectáculo.

"Un día estábamos en el set de filmación con Claudio María Domínguez y Tití Fernández, y en medio del ensayo él me puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director, delante de las maquilladoras", detalló.

"Yo salí corriendo y llorando. No me lo esperaba. Fue una tortura ese día para mí. En el momento en que Fabián me tocó, sonrió y me dijo que estaba más flaca. Las maquilladoras me contuvieron. Tití y Claudio María estaban esperando para grabar y no sé si se dieron cuenta", añadió.

