Falleció la mamá de Mercedes Morán por coronavirus

A su vez, hace algunos días, la actriz también criticó duramente a aquellas personas que salieron a marchar en medio de la pandemia, a quienes tildó de "irresponsables" por la posibilidad de que en la aglomeración de personas se pueda propagar el contagio.

https://twitter.com/mercedesmoranb/status/1300843326384603136 Hoy se fue mi madre. Después de batallar contra el covid 15 días con 97 años. mi agradecimiento eterno al personal médico del Hospital italiano. Gracias también por todos los msjes de amor. — Mercedes Moran (@mercedesmoranb) September 1, 2020

"Me parece una cosa de enojo. Si fueran hijos míos les pegaría un buen reto. Yo lo haría con alguna de mis hijas si toman esa actitud, no es el caso. No nos estamos refiriendo a movidas políticas. Lo digo en el caso de la actitud honesta de alguna gente que no cree o tiene un grado de libertad que se está coartando", expresó Morán.

Por su parte, la también actriz Mercedes Scapola, hija de Mercedes, publicó: "Gracias a todos por les mensajes hermosos! Y siempre gracias a los médicos que dan la vida por sus pacientes Signo de exclamación en forma de corazón! Besos al cielo abuela KuKA!".

Mercedes Morán

En marzo, Mercedes había publicado una imagen de su madre en el geriátrico, sosteniendo un pequeño cartel en sus manos, que decía: "Yo me quedo en casa. Acá me cuidan".