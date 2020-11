Falsos médicos asaltaron a un jubilado con COVID-19

Los malvivientes sabían que el hombre tenía COVID, conocían su nombre y que había habido un reciente "movimiento de dinero". Así, se presentaron vestidos con ambo para "revisarlo" y esto no les extrañó a las víctimas, ya que no era la primera vez que sucedía. Según contó la esposa de José, "ya había venido una ambulancia a controlarlo". "Estaba todo armado porque no pueden venir exactamente acá, sabiendo que él estaba enfermo", desconfió la mujer. "Entraron, me dijeron que me acueste en la cama, que me iban a revisar, y ahí uno me dijo: ‘Quedate quietito porque tenés un revólver en la cintura’", recordó el jubilado asaltado y contó que reaccionó diciéndoles "que se llevaran todo".

Los chorros se robaron electrodomésticos, dinero en efectivo y joyas. "Se llevaron todo, me rompieron el placard, hicieron un desastre", detalló José, quien estima que los delincuentes estuvieron más de 20 minutos en su domicilio. Una vez que tuvieron el botín, los ladrones salieron de la casa, se subieron al auto que los esperaba en la puerta y huyeron. Hasta el momento no hay detenidos.

"Mi papá es muy desconfiado, pero como tiene coronavirus y ya fueron a controlarlo varias veces, pensó que pasaban otra vez para ver cómo seguía. Jamás imaginó que iban a asaltarlo. Los dos vivieron un calvario", detalló Andrea, hija de las víctimas.

Una jubilada, de 77 años, fue torturada y asfixiada en su vivienda de la localidad bonaerense de Marcos Paz en el marco de un robo. La hija la encontró muerta con una bolsa de nylon en la cabeza. La Policía detuvo al jardinero y no descarta que haya más cómplices.