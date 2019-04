El problema en esta escuela está desde el inicio de clases, ante la falta de lugares crearon 4 divisiones, pero no asignaron auxiliares. “Mis hijos no arrancaron el ciclo lectivo, ya perdieron 38 días”, enfatizó en diálogo con LMN.

La semana pasada tuvieron una respuesta parcial del CPE, llegaron a la institución nuevos auxiliares, pero no designados, sino que por suplencias.

Desde la escuela tomaron la decisión de suspender las clases en distintos grados, depende el día para que no sea solo un grupo de estudiantes el que no va a clases.

Pero las familias esperarán hasta el próximo lunes una respuesta favorable a esta situación y sino tomarán el establecimiento hasta que llegue.

Otra opción que les daban desde el CPE era la de asignar aulas que hoy son para las horas especiales a nuevos grados, determinación a la que también se oponen las familias.

“Si no hay respuestas tendremos que tomar la escuela. No queremos perjudicar a nuestros hijos, pero si no hay una solución es lo que vamos hacer”, aseveró el papá.

LEÉ MÁS

El CPE asegura que el agua de la Escuela 366 tiene "valores normales"

Estudiantes de las EPET realizaron una protesta en las escuelas