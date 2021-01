Famoso actor reveló que una de sus propiedades se incendió por un rayo

Embed

Pese a lo ocurrido, Diego Reinhold no dejó de remarcar que afortunadamente no hubo que lamentar personas heridas. “Por suerte no hubo heridos”, afirmó. En este sentido, el artista también reveló que dentro de la casa se encontraba durmiendo un hombre, el cual oficia de cuidador de la construcción.

Consultado acerca del destino de la edificación, Diego confesó que su idea era iniciar un emprendimiento y alquilar la casa container. Sin embargo, informó que eso deberá esperar ya que el incendio retraso las obras.

“Cuando yo me vine acá, a la comuna Segunda Usina (a siete kilómetros de la cuidad de Embalse), no había ni luz, ni agua, ni nada. Era solo un caminito de tierra. Recién ahora se está poblando”, sostuvo el actor. En ese sentido, el humorista avisó que ya cuenta con instalación eléctrica e incluso servicio de internet.

Por otro lado, el conductor se mostró molesto con la empresa que llevó adelante la construcción de su casa container. “La gente que me hizo los containers me estafó. No la recomiendo”, sentenció Diego, aunque prefirió no dar a conocer el nombre de la organización que lo decepcionó.

En ese orden de ideas, el exparticipante del Bailando manifestó que tuvo que cambiar todas las aberturas porque le ingresaba agua y viento en toda la casa.