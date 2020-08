Fantino con coronavirus: ¿Quién lo reemplazará en América?

Por su parte, los panelistas de Fantino a la tarde saldrán al aire vía Zoom desde sus respectivas casas, con excepción de D’Alessandro, por supuesto, ya que también está infectado y debe recuperarse.

horacio cabak (1).jpg

"Me siento muy bien. No tengo síntomas. Llegué a testearme porque había estado con Alejandro toda la semana en el programa. Esta fue la sexta vez que me hisopé. Me lo hice porque soy personal esencial y estoy en contacto con gente todo el tiempo", dijo D'Alessandro, al confirmar su diagnóstico.

“Es un plan de emergencia. Como ningún integrante del equipo de periodistas de Fantino puede estar en el piso porque tienen que estar aislados en sus casas, el canal optó por pedirle a Cabak que sea el bastonero. Por Zoom van a estar Eduardo Battaglia, Fernanda Carbonell y Marcela Tauro. Tal vez llevemos algún refuerzo al piso por las dudas de que se caiga el Zoom, para que se pueda desarrollar correctamente el programa”, detalló a José Núñez, productor general de Jotax, la productora del envío.

Tauro ya se hizo el hisopado, cuyo resultado estará disponible hoy, y Ventura hará lo propio el miércoles.

Fantino a la Tarde ya tuvo que modificar de manera drástica su formato el 20 de julio pasado, cuando dio positivo de coronavirus una productora. Fantino y sus panelistas tuvieron que hacer el ciclo por Zoom y aislarse durante 14 días, como indica el protocolo. La semana pasada, una vez cumplido ese tiempo, pudieron volver al estudio para hacer el ciclo con normalidad. Sin embargo, en medio de la pandemia, la “normalidad” puede cambiar rápidamente.