Junto a él estarán Chechu Bonelli, Pichu Straneo, Tronco Figliuolo y Agustín Belachur. Es así que el ex relator dio detalles de cómo será su formato y qué lo convenció para volver a la empresa en la que ya tuvo un paso en 2006: “Es un programa en el que trato de que esté la esencia de Mar de Fondo, quiero recuperar eso. Tal vez lleve un tiempo, pero me rodeé con gente con la que me es agradable estar. Lo único que nos interesa es hablar entre nosotros y con la gente, cagarnos de risa, generar el ida y vuelta con las redes y boludear. Haberme reencontrado con ESPN es lo mejor que me pasó en los últimos diez años de carrera. Tengo una alegría, una emoción, una sensación de que vengo a quedarme por muchos años y es algo que nunca sentí".

Respecto a las anécdotas que más lo impactaron en su carrera, expreso: "Una fuerte fue la de Adolfito Cambiasso, en Mar de Fondo. Me contó que él trataba a los que lo contrataban para jugar al polo como sus patrones. Y había uno de ellos, un australiano, que cuando los llevaba a los hoteles de Los Ángeles, antes de entrar les daba 50 mil dólares a cada uno de sus amigos para que jugaran en el casino. Entonces dice que él hacía como que jugaba y se quedaba con los dólares. Entonces pienso cómo muchas veces el millonario a ese nivel compra amistad. Esa historia me gustó. También la de Guillermo Vilas, cuando me contó que perdió su récord ante una raqueta de doble encordado. En su momento, Diego me contó lo del bidón de Branco... Son cosas que me acuerdo y me impactaron. Y finalmente, en ESPN Estudios, no puedo dejar de contar la anécdota de Zanetti que pasó de ser ayudante de su padre como albañil a tener una mansión a orillas del Lago di Como en el norte de Italia. Esas historias fueron las que más me movilizaron".

Maradona y Messi

Y luego sí se metió en la polémica Messi-Maradona y dejó tela para cortar. "Yo no comparo hechos medibles, como la cantidad de copas, comparo por belleza. A vos te puede gustar Los Girasoles de Van Gogh, que valen 500 millones de dólares, y a mi me gusta más Velázquez. Hay un cuadro que se llama Las Meninas que un día me quedé una hora viéndolo y me hizo llorar, me volvió loco. Ese cuadro es más barato que Los Girasoles, pero el de Van Gogh no me gusta. Para mí Maradona fue mucha más bello estéticamente que Messi, era más jugador. Para mí Bochini fue más, estéticamente, que Messi. ¿Por decir eso estoy escupiendo un símbolo religioso o quemando un templo? ¿Por qué no me puedo permitir decir que Maradona jugaba más lindo que Messi?", sostuvo el conductor.

riquelme messi.jpg

Y agregó: "Messi me parece un crack, es un marciano, un animal, un fenómeno con una velocidad extraordinaria. Tiene una gambeta, una aceleración y una capacidad de gol enorme, pero Maradona y Bochini eran dos bailarines. Y ni hablar si lo pongo a Riquelme..."

Fantino apostó aún más fuerte: "Riquelme es dos veces más que Messi y vengan de a uno. Yo lo vi jugar a Román muchos años seguidos y era más jugador porque era lento a la hora de la pintura, de la belleza, de frenar y de pisar la pelota. Podrán decir que soy un provocador, pero me importa tres pelotas, si yo lo siento así. Maradona, Bochini y Riquelme fueron más que Messi ¿Está mal que lo piense y lo diga? Lineker dice que Messi fue mejor, para mí no, hay tres arriba de Messi".

