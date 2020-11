Fantino sufre las secuelas del Covid "Me ardía el pecho y no me entraba el aire"

El periodista es fanático del tenis , deporte que practica semanalmente hace años y contó que fue a jugar con un amigo y en pleno partido empezó a sentirse mal. "Esta semana se van a cumplir tres meses de mi recuperación. La verdad que no me hice estudios cuando terminé. No me hice estudios cardíacos ni nada. Volví a hacer deporte al mes y medio, de a poquito. A caminar, trotar. Y después empecé a jugar al tenis", comenzó relatanto en su programa.

En ese punto, detalló qué sintió las consecuencias de haber sufrido Covid. "La sensación de ahogo que tenés aeróbicamente cuando metés dos piques... Me pasó hoy, no lo había sentido nunca. Estaba jugando con un amigo y me tuve que arrodillar en la cancha. No me había pasado nunca en mi vida y juego al tenis desde que tengo 6 años. Tuve que dejar la raqueta, me arrodillé y estuve un rato así porque no me entraba el aire. Me ardía el pecho y no me entraba el aire", sentenció, preocupado.

1_121.png

Para finalizar su relato y haciendo un llamado a la tomada de conciencia de la gente sobre las consecuencias que deja el Covid en el cuerpo, el periodista expresó, “todos aquellos que hayan recibido el alta de Covid deben hacerse un chequeo general, sobre todo de corazón, el virus no es joda y deja secuelas que si no se atienden a tiempo pueden ser graves”.