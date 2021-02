Fantosmia, la extraña secuela post COVID que sufre Maju Lozano

Todo ocurrió en medio de un diálogo con el doctor Guillermo Capuya (MN 65.404). Allí, la conductora de Todas las tardes confesó que aunque obtuvo el alta médica en noviembre, aún lucha por recuperarse definitivamente. “Yo le digo ‘días Covid’ a esos días en que estoy agotada, con falta de aire, y puedo venir muy bien de salud y de repente me vuelvo a sentir mal; las secuelas están”, explicó Lozano.

El médico acompañó los dichos de la anfitriona y agregó: “Inclusive hay gente que tiene fantosmia, que huele olores que no existen. Es una alucinación olfativa; por ejemplo, se bañan y sienten que el agua que sale de la ducha está podrida”.

En ese instante la conductora lo interrumpió y aseguró que padece en carne propia ese trastorno. “¡Eso me pasa! ¡Tengo fantosmia! Espero que mi marido esté escuchando porque me dijo que estaba loca, y cuando le dije que el agua tenía olor a yerba me dijo que era inodora, incolora e insípida”.

“¿Siento olores que no existen entonces? ¿Tengo fantosmia? ¡Covid de m... y la p...! No me suban la medicación psiquiátrica porque tengo fantosmia”, agregó con ironía. Capuya asintió y le recomendó que consulte con un otorrinolaringólogo especializado en recuperación de Covid-19 para volver a sentir los olores paulatinamente.

Meses atrás, Maju había contado que transitó la enfermedad con varias dificultades inesperadas: “Son días difíciles y siento mucho dolor corporal; estoy bien, pero me agito un poco y todavía me falta el último tramo, porque hay un tema de coagulación; así que estaré con anticoagulantes y algunas inyecciones”.