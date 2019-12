Fátima Florez protagonizó el primer escándalo de la temporada

p24-f01c(SCE_ID=385014).jpg

Indignada

“Acá estoy, poniéndole toda la onda pero con esa bronquita que me quedó”, dijo con lágrimas en los ojos mientras se retiraba del lugar. Al detenerse para hablar con Jorge Rial, la humorista explicó los motivos por los cuales llegó tarde: “El jueves salió todo bien el debut, el teatro explotó y hoy (por ayer) se hace la foto del lanzamiento de todos los elencos y te juro que me da en el alma no haber llegado”.

“Uno quiere cumplir con todo y bueno, no pude. No llegué por cinco minutos, por dos minutos. Me da bronca porque yo soy muy profesional y exigente. Es el lanzamiento de la temporada y desgraciadamente no pude estar”, contó tras romper en llanto en el móvil. Muy molesta consigo misma, Florez agregó: “Me sentí en bolas. Por un lado uno está poniendo tanto y no poder estar por dos minutos, me da bronca. No es con nadie. Sé que a veces en las tapas de revistas hay que esperar a gente que no son ni Susana Giménez ni Mirtha Legrand. Está bien, jamás lo pediría para mí”.

¿Crueldad?: “Avisé que estaba llegando y me dijeron que no me podían esperar”.

Antonio Gasalla dio la orden

Supuestamente Fátima iba a estar al lado del Intendente de la ciudad de Mar del Plata, pero debido al retraso Antonio Gasalla ocupó su silla: Ambos mantienen una fuerte rivalidad hace años cuando ambos participaban en el ciclo de Susana Gimenez. Según el cronista de Intrusos, Gasalla fue quien le pidió a la organización que no haya excepciones. “Dijo que él no espera a nadie que se retrase por motivos personales”, reveló el periodista Gonzalo Vázquez